Elections 2024 - Jean-Marie Dedecker sera bien tête de liste de la N-VA en Flandre occidentale

Le président de la N-VA, Bart De Wever, a confirmé jeudi que l'ancien judoka Jean-Marie Dedecker sera bien la tête de liste de son parti en Flandre occidentale lors des élections fédérales de 2024, en expliquant que son ambition était de proposer la liste la plus forte possible et ainsi rendre impossible une reconduction de la coalition Vivaldi actuellement au pouvoir au fédéral.