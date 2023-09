Eredivisie - Michael van Praag va prendre la présidence du conseil de surveillance de l'Ajax

Van Praag a l'intention de combiner ce poste avec ses fonctions de président de la fédération néerlandaise de basket.

L'Ajax vit sans aucun doute une des plus grandes crises de son histoire, pointant au 14e rang de la Eredivisie avec 5 points en cinq matchs. Les Ajacides ont été battus 0-4 mercredi dans le "Klassieker" face à Feyenoord, dans une rencontre disputée en deux temps. Le match avait été arrêté dimanche après-midi après 55 minutes de jeu à la suite du jet de feux d'artifices et fumigènes sur la pelouse. Interrompu sur la marque de 0-3, il s'est achevé mercredi après-midi à huis clos. C'est peu après que Pier Eringa a démissionné de son poste de président du conseil de surveillance.

Michael Van Praag a été président de l'Ajax de 1989 à 2003. "J'ai été président de l'Ajax pendant 14 ans et président du conseil de surveillance pendant six ans. Je sais donc comment cela se passe au club", a déclaré Van Praag, qui a aussi été président de la fédération néerlandaise et vice-président de l'UEFA.

La nomination de Michael Van Praag devrait être officielle dans les jours qui viennent.