Euro 2028 - Gareth Bale appuie la candidature britannique et irlandaise pour organiser l'Euro 2028

Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du pays de Galles avec 40 buts et recordman de sélections (111) pour les Dragons, Bale a notamment remporté cinq Ligues des Champions avec le Real Madrid au cours de sa carrière. À 34 ans, le néo-retraité a décidé de soutenir son pays dans sa tentative d'accueillir l'Euro 2028 avec l'Angleterre, l'Irlande du Nord, l'Écosse et l'Irlande.

La Turquie est l'autre candidate à l'organisation du championnat d'Europe. La décision sera rendue à Genève, en Suisse, le 10 octobre prochain, en présence de Gareth Bale. Le directeur exécutif de la fédération galloise de football Noel Mooney espère voir les îles Britanniques sélectionnées, avec l'ancien joueur étant "l'une des figures de proue de notre candidature".

Dix stades à travers les cinq nations devraient accueillir des matches de l'Euro 2028 en cas de succès: six en Angleterre et les quatre autres partagés entre l'Irlande, l'Irlande du Nord, l'Écosse et le pays de Galles.