Evras - L'accord de coopération sur l'EVRAS définitivement adopté par le parlement wallon

Comme en Fédération Wallonie-Bruxelles, deux députés des Engagés se sont abstenus, en raison de "points d'attention" portant notamment sur la labellisation de certains acteurs et les formulations du guide EVRAS destiné aux professionnels. "On a envie de faire confiance aux acteurs de terrain mais la terminologie du guide nous pose question, surtout pour les 5-12 ans. C'est légitime qu'en tant que parlementaires, nous nous posions des questions et nous relayions les inquiétudes des parents", a justifié la députée centriste Marie Martine Schyns. "Nous sommes très clairement en faveur de la généralisation de l'EVRAS mais nous trouvons que le travail est perfectibe en termes de consensus entre les acteurs", a-t-elle ajouté.