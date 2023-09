Face à une potentielle épidémie, la vaccination contre la grippe reste "essentielle"

L'hiver dernier, la saison de la grippe a débuté plus tôt que d'habitude et connu un pic à la fin de l'année 2022, causant une surmortalité entre début décembre et mi-janvier. Si cette grippe saisonnière a été considérée comme "modérée", il s'agissait bien d'une "épidémie". Or, durant cette période, moins de 60% des Belges de plus de 65 ans ont été vaccinés contre la grippe. Un taux trop faible selon Marc Van Ranst. "C'est l'outil de prévention le plus efficace pour réduire la charge de morbidité. Il est important que le plus grand nombre possible de personnes âgées ou issus de groupes vulnérables, ainsi que leurs proches, se fassent vacciner à temps."

Le Dr Girard rappelle les conséquences de ce virus sur les personnes à risque. "Cela peut mener pour les personnes touchées à une aggravation de la 'fragilité'. Par exemple, une personne âgée qui vivait jusqu'ici en parfaite autonomie peut connaître une longue convalescence et perdre cette autonomie par la suite. Il y a également des risques de surinfection, de complications et de déclin fonctionnel", explique-t-elle.

Cette année, le vaccin peut être administré tant par les médecins généralistes que par les pharmaciens. L'administration du vaccin en pharmacie a été retardé de quelques jours suite à une demande du Vlaams Belang à la commission Santé de la Chambre. Environ deux millions de doses du vaccin sont disponibles pour cette saison.