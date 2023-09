Fiba SuperCup Women - Emma Meesseman et le Fenerbahce remportent la SuperCup contre l'ASVEL privé d'Allemand

La FIBA SuperCup Women oppose depuis 2009 les tenants du titre de l'Euroleague et de l'EuroCup. Cette année, elle devait avoir une connotation particulièrement belge puisque ce sont le Fenerbahce Istanbul d'Emma Meesseman et l'ASVEL Feminin de Julie Allemand qui se retrouvaient pour ce match de prestige organisé à Lyon.

Les gagnantes de l'EuroCup, largement déforcées par les absences de pas moins de six joueuses blessées, dont Julie Allemand, ou indisponibles (Marine Johannes qui dispute les playoffs WNBA) n'ont pas fait le poids face au Fenerbahce désormais dirigé par la Française Valérie Garnier.

En dépit d'un effectif largement remanié à l'entre-saison mais toujours articulé autour de Meesseman (double-double avec 10 points et 13 rebonds), le Fener jouait d'emblée le jeu consciencieusement pour mener rapidement 16-26 (10e) et 28-51 au repos. Dominantes dans tous les compartiments du jeu, les Turques, emmenées par Napheesa Collier (20 points, 7 rebonds, 5 assists), poursuivaient leur démonstration après le repos alors que le coach David Gauthier devait lancer de jeunes joueuses dans la bagarre. Le Fenerbahce passait le cap des 100 pts (46-100) à 4:36 de la fin via Kitija Laksa (18 points, 4 rebonds).