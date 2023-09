Fin de la panne informatique affectant les usines allemandes de Volkswagen

Outre Wolfsburg, plus grosse usine du groupe, les sites de Emden, Zwickau, Osnabrück et Dresde étaient aussi touchés par cette défaillance dont la cause n'a pas encore été identifiée. Le travail avait également été interrompu dans les bureaux du siège du groupe.

Entretemps, une équipe de crise mise en place par VW à Wolfsburg s'est activée toute la nuit.

"Les problèmes d'infrastructure informatique du réseau Volkswagen ont été résolus... Le réseau est à nouveau stable", a déclaré le porte-parole. "Les applications affectées sont en cours de redémarrage. Le groupe mondial fonctionne à nouveau et la production va s'effectuer comme prévu", même si certains systèmes pourront encore "temporairement" être perturbés.

Audi, filiale de VW, a également été touchée par cette panne, indiquait mercredi le premier constructeur européen.