Formule E - Stoffel Vandoorne confirmé chez DS Penske la saison prochaine

Sacré champion du monde de Formule E avec Mercedes en 2022, Vandoorne était passé cette année chez DS Penske après le retrait du constructeur allemand. Le pilote belge de 31 ans a terminé 11e du championnat, signant son meilleur résultat à Jakarta (4e) prenant une fois la pole position, à Sao Paulo.

Le Français Jean-Eric Vergne, champion en 2018 et 2019, a lui aussi été confirmé par le team franco-américain.

"Nous avons fait d'importants progrès la saison dernière et nous sommes de plus en plus forts ensemble", déclare Stoffel Vandoorne dans un communiqué. La régularité en termes de performances sera notre principal objectif la saison prochaine. L'objectif ultime est de remporter le championnat".

La semaine dernière, Stoffel Vandoorne avait par ailleurs été confirmé par Peugeot pour l'intégralité de la saison 2024 du championnat du monde d'endurance (FIA WEC).