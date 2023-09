France: le nombre de naissances au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale

"Au premier semestre 2023, on compte 24.400 naissances de moins qu'en 2022, soit une baisse de 6,8%", indique l'Institut national de la statistique (Insee).

Durant l'année 2022, 726.000 bébés sont nés, soit 2,2% de moins qu'en 2021. C'est le nombre de naissances le plus faible depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, indique l'Insee, confirmant des données publiées en janvier.

Les naissances sont inférieures de 20,8% par rapport au pic de l'après-guerre, en 1971.

Depuis 2011, les naissances reculent chaque année, à l'exception de l'année 2021, venant après les confinements du Covid. En douze ans, entre 2010 et 2022, le recul atteint 12,8%.

En cumul sur les huit premiers mois de l'année 2023, on compte environ 35.000 naissances de moins que sur la même période de 2022, soit une baisse de 7,2%.

"Le nombre de naissances de mères de 40 ans et plus augmente ainsi de 3,3% entre 2021 et 2022", relève l'Insee.

Pour les femmes de 25 à 29 ans, les naissances ont reculé de 2,7% entre 2021 et 22, et de 3,6% pour celles âgées de 30 à 34 ans.

La même tendance est observée dans les autres pays de l'UE: les naissances ont reculé de 5% entre 2021 et 2022 dans l'ensemble de l'UE: la baisse a ainsi été marquée en Espagne et Italie (-2%), mais encore plus en Allemagne (-7%) et en Pologne (-8%).