Institutions francophones: l'opposition regrette un exercice de majorité à huis-clos

"On a déjà les prochaines majorités 2024-2029...Et tout ça dans le plus grand secret évidemment... #transparence #toutça...", a lancé jeudi sur X le président du PTB, Raoul Hedebouw.

"Regrettable, malgré notre disponibilité, que la démarche n'ait pas été élargie aux partis francophones constructifs, au-delà du clivage majorité-opposition, alors que le destin francophone est un enjeu collectif et que des majorités spéciales seront requises dans les parlements", a souligné de son côté le président des Engagés, Maxime Prévot.

Sur le fond, alors que le secteur de l'aide à la jeunesse manifeste à Bruxelles, DéFI redoute certains effets du contenu de cette feuille de route PS, MR et Ecolo. "Moins de ministres, c'est souhaitable - il suffit de composer le gouvernement francophone avec les ministres régionaux wallons et bruxellois. Ok, on le plaide aussi. Par contre, s'imaginer qu'on va faire des économies en divisant l'aide à la jeunesse ou la petite enfance, c'est une grave erreur. Tous les précédents (ex: allocations familiales) le prouvent: diviser conduit à des surcoûts d'échelle. Wallons et Bruxellois doivent intensifier leurs liens, pas les délier", a-t-il déclaré.

Cette feuille de route devrait se matérialiser dans une proposition de résolution au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans la majorité, la fuite de ce document... qui remonte au mois d'avril ne semblait pas faire que des heureux. Il n'y a encore aucun projet de texte de résolution et sur le volet "gouvernance" (nombre de ministres et de parlementaires, mise en commun de bâtiments, de la comptabilité, des services juridiques, etc.) les trois partis devaient encore "converger", faisait-on remarquer à bonne source. "Le diable se cache souvent dans les détails".