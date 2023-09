La CCT approuvée chez ArcelorMittal à Gand malgré le vote en défaveur

Les trois syndicats ABVV Metaal, ACV Metea et ACLVB avaient négocié un accord préliminaire avec la direction. Cet accord prévoit des primes de pouvoir d'achat et le maintien du système RCC (chômage avec allocation d'entreprise, l'ancien système de préretraite). La direction a, par ailleurs, proposé une prime nette de 2.750 euros et la prolongation d'une prime trimestrielle de 250 euros en 2024 et 2025.

Fleuron d'un groupe sidérurgique international, l'usine de Gand a prévu plus d'un milliard d'euros d'investissement pour décarboner son site.