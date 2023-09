La transformation du pôle technologique carolo devrait débuter au printemps 2024

Le projet s'inscrit dans la reconversion de Charleroi et fait partie des projets prioritaires du Plan national pour la reprise et la résilience (PNRR) de la Belgique. Il a été initié par le plan Catch, créé pour accélérer la croissance de l'emploi à Charleroi, et est porté par Sambrinvest.

L'intercommunale Igretec est chargée de réaliser les études et de passer les marchés des travaux du futur chantier.

Inauguré en janvier 2020, le projet A6K-E6K veut accélérer la dynamique de croissance d'acteurs technologiques et numériques en rassemblant leurs activités dans un seul lieu. Il est actuellement installé au sein de l'ancien tri postal de Charleroi.

Le projet rassemble A6K (Atelier 6000), qui réunit plus de 50 organisations pour favoriser l'innovation dans les domaines de l'ingénierie, et E6K (École 6000), un centre de formations technologiques et numériques.

Selon les partenaires, le hub technologique modernisé répondra aux besoins spécifiques des entreprises technologiques, des chercheurs, des entrepreneurs et des opérateurs de formation.