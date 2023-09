Le départ de B. Guillaume déçoit sans surprendre C. Jodogne qui reconnaît la difficulté

La bourgmestre de Schaerbeek, Cécile Jodogne (LB-DéFI), a affirmé jeudi que le départ du conseiller communal LB-Libéraux Schaerbeekois Bernard Guillaume la décevait sans la surprendre. Dans un communiqué, elle n'a pas non plus caché que cette démission mettait la majorité en difficulté et l'obligerait à "travailler autrement".