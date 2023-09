Les Belges à l'étranger - Victoire et qualification pour le RB Leipzig de Loïs Openda en Coupe d'Allemagne

Le RB Leipzig s'est imposé au premier tour de la Coupe d'Allemagne mercredi soir en s'imposant 2-3 sur le terrain de Wehen, actuel 14e de deuxième division allemande. Les buts ont été inscrits par Emil Forsberg (7e) et Benjamin Sesko (18e et 70e) pour les visiteurs et par Ivan Prtajin (41e et 73e) pour les locaux.