Les Journées du Matrimoine reviennent à Bruxelles pour une cinquième édition ce week-end

Les curieux et curieuses pourront, par exemple, participer à une visite guidée sur les traces des femmes artistes à Ixelles, prendre part à un atelier d'archivage avec le projet "Afrofeminism in progress", ou encore se sensibiliser à "l'accessibilité de l'espace public à l'épreuve de la grossophobie", lors d'un atelier organisé par l'ASBL Fat friendly. Des événements qui suivent tous un même fil rouge, celui de mettre à l'honneur le matrimoine, soit le "bien matériel ou immatériel ayant une importance artistique ou historique hérité des femmes".

"Notre volonté est de transmettre, d'archiver, de prendre soin et de célébrer le Matrimoine, mais également de toucher les institutions et les associations. L'enjeu est de leur montrer qu'il reste du chemin à parcourir, autant sur l'aspect symbolique de la mise en avant de cet héritage, que d'un point de vue matériel en ce qui concerne la préservation et la restauration de ces œuvres", a souligné l'une des organisatrices de l'événement, Apolline Vranken.

Si son homologue, les Journées du Patrimoine, a lieu chaque année depuis des décennies déjà, les Journées du Matrimoine ont vu le jour en Belgique en 2019.

Depuis la fin 2021, la "Saison Matrimoine" bat également son plein, un événement qui aura lieu de novembre 2023 à juin 2024, avec une trentaine d'activités réparties sur l'année, généralement le dimanche dès 14h00.