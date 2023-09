Louis Delhaize maintient sa confiance dans les Cora mais demande des efforts au personnel

La situation financière des Cora en Belgique n'est pas rose, mais la direction serait prête à les renflouer si le personnel consent à revenir sur certains acquis. "Elle demande notamment de renoncer aux pauses rémunérées, de revenir à des primes et des jours de congés à hauteur du secteur alors que des acquis avaient été engrangés par le passé sur ces matières", pointe Mme Lovecchio. "Ils vont chercher à réduire la masse salariale, en favorisant les départs volontaires. On dirait surtout qu'ils veulent rendre les magasins plus beaux qu'ils ne le sont pour mieux s'en défaire ensuite", ajoute-t-elle.

Des assemblées du personnel sont prévues ces prochains jours dans les hypermarchés pour présenter aux travailleurs les demandes de la direction. Un peu plus de 2.000 personnes travaillent dans les sept hypermarchés.

Il y a une semaine, le groupe Colruyt et les filiales Match et Profi du groupe Louis Delhaize annonçaient un accord prévoyant que le premier reprenne 57 magasins Match et Smatch en Belgique, soit environ deux tiers des points de vente. Aucun candidat repreneur ne s'est par contre montré intéressé par la reprise des 27 magasins restants et des services logistiques. Près de 700 personnes pourraient perdre leur emploi à la suite de cette décision.