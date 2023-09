Nouveau certificat inter-universités en management des entreprises d'économie sociale

Ces entreprises sont fondées sur un modèle différent donnant la priorité à leur finalité sociale et adoptant des pratiques de gestion qui favorisent l'inclusion sociale, la juste redistribution, la durabilité et/ou la participation de leurs parties prenantes. "Malgré le potentiel qu'elles représentent pour faire face aux enjeux d'intérêt général, les entreprises sociales restent encore méconnues du grand public et insuffisamment développées sur le territoire", a relevé Christie Morreale, ministre wallonne de l'Économie sociale.

D'où la volonté d'aider au développement de ce modèle en renforçant l'enseignement et la recherche en économie sociale. Ce jeudi, à l'occasion de la rentrée académique 2023, les quatre chaires en économie sociale ont inauguré un certificat inter-universités en management des entreprises d'économie sociale. Ce certificat vise à soutenir les entreprises d'économie sociale dans le développement de leurs activités, à renforcer les compétences de leurs équipes et consolider leur écosystème afin qu'elles "continuent d'être des sources d'inspiration et d'innovation face aux enjeux environnementaux et inégalités croissantes de notre société".

La formation est d'une durée d'un an, s'adresse à toute personne engagée dans une entreprise d'économie sociale (salariat, direction, conseil d'administration?) et se dispense sur les différents campus des universités partenaires.