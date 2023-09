Plus d'une centaine de femmes revendiquent le droit à l'IVG place du Luxembourg

"On a décidé d'organiser un rassemblement autour du droit à l'IVG parce que c'est un combat historique et surtout, parce qu'on voit que de plus en plus de pays bafouent ce droit", a indiqué Justine Bolssens, chargée de projets au Centre d'action laïque, membre d'Abortion Right. "On a envie d'envoyer un message aux politiques, mais aussi aux femmes qui sont confrontées à ces législations restrictives. Elles ne sont pas seules."

Dans une ambiance conviviale, en chanson, les personnes présentes brandissaient des pancartes violettes, sur lesquelles figuraient des slogans féministes. Les manifestantes revendiquaient principalement la décriminalisation de l'IVG, l'allongement du délai de 12 à minimum 18 semaines post-conception et la suppression du délai de réflexion de six jours.

"C'est important pour moi d'être présente parce que je bosse dans un planning qui pratique l'IVG. Je constate les effets de la loi sur les femmes", a témoigné Louise. "Elle n'est pas du tout adaptée à la réalité. Et puis, à vrai dire, j'ai aussi avorté."

Des représentantes de la lutte pour le droit à l'avortement de plusieurs pays européens et des personnalités politiques ont également participé. "Quand on voit certains pays européens qui reculent sur la question de l'IVG, il est important de continuer à se mobiliser", a soutenu Nawel Ben Hamou, secrétaire d'État bruxelloise à l'Égalité des Chances. "C'est nous aussi, jeunes femmes, qui devons maintenir et perpétuer ce combat. Rien n'est acquis."