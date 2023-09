Ryanair réduit ses vols à Charleroi cet hiver à cause de retards de livraison de Boeing

Ryanair attendait la réception de 27 appareils entre septembre et décembre mais devrait n'en recevoir que 14 d'ici la fin de l'année. La compagnie attribue ces retards à des problèmes de production dans l'usine Spirit Fuselage à Wichita, dans l'état américain du Kansas, combinés aux délais de réparation et de livraison de Boeing à Seattle.

Les deux entreprises tentent d'accélérer les livraisons pour la période entre janvier et mai 2024, afin d'entamer la haute saison avec 57 nouveaux avions.

Ces retards entraîneront des ajustements du programme hivernal 2023 de Ryanair, qui seront annoncés cette semaine. La compagnie supprimera trois avions basés à Charleroi, deux à Dublin en Irlande et cinq dans quatre bases italiennes. D'autres réductions de la flotte sont prévues dans les Midlands de l'Est en Angleterre, à Porto au Portugal et à Cologne en Allemagne.

Les annulations des vols prendront effet à partir de la fin octobre et seront communiquées aux passagers concernés dans les prochains jours, via e-mail, précise Ryanair. La compagnie leur proposera un autre vol ou un remboursement.