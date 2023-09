Tour & Taxis, centre de la gastronomie et des bières artisanales ce week-end

Le festival culinaire Eat s'ouvre ce jeudi à la gare Maritime de Tour & Taxis à Bruxelles. Quatre jours durant, une soixantaine de chefs et d'artisans stimuleront les papilles du public. Le week-end sera bien arrosé puisque samedi et dimanche, le BXLBeerFest, partenaire d'Eat Festival cette année, et ses 60 brasseries artisanales prennent leurs quartiers dans le Shed 1, également sur le site de Tour & Taxis.