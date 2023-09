Une lettre ouverte appelle les parlements à débattre de la position de l'Église catholique

Les auteurs de la lettre réagissent ainsi après la dernière diffusion de la série documentaire "Godvergeten" sur la chaîne néerlandophone Canvas. Dans ce documentaire, des victimes témoignent des abus commis par l'Église catholique. Mais il est également question de la dissimulation par les autorités ecclésiastiques. Les auteurs affirment que la série ne dit rien d'autre que ce qui est connu depuis longtemps: "La position de l'Église catholique dans notre société comporte des aspects problématiques".

"C'est pourquoi nous adressons cette lettre non pas à l'église, mais au système démocratique dans lequel l'église fonctionne et est subventionnée. L'Église catholique est le seul culte reconnu qui n'a pas à renoncer à un recensement de ses fidèles pour y parvenir. Sa position unique et ses conséquences morales méritent un débat structurel dans notre société. Toutes sortes d'actions sont possibles pour provoquer un tel débat, mais en fin de compte, seule une action concrète de nos représentants dans les parlements peut faire la différence", ont souligné les auteurs.

"Nous demandons donc respectueusement, mais de toute urgence, à nos députés de lancer un débat soutenu sur la manière dont la position de l'Église affecte le principe constitutionnel de l'égalité. Et sur la manière dont la société peut protéger ses citoyens lorsque cette position unique conduit à une érosion des réflexes moraux de l'Église", ont encore poursuivi les initiateurs.