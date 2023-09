Birmanie: la junte critique un blockbuster chinois qui "salit" l'image du pays

Le film d'action "No more bets" ("Les jeux sont faits") "salit l'image de la Birmanie" et crée des inquiétudes auprès des Chinois qui aimeraient visiter le pays, selon la même source.

Le long-métrage, qui a engrangé environ 500 millions d'euros depuis sa sortie en août, raconte l'histoire de jeunes personnages piégés dans un centre d'arnaques en ligne en Asie du Sud-Est.

Bien qu'aucun pays n'ait été mentionné, la Thaïlande et le Cambodge craignent un impact négatif sur le tourisme, qui dépend des millions de visiteurs chinois chaque année.

Des centres d'arnaques en ligne dans le nord de la Birmanie se servent régulièrement de citoyens chinois, forcés à travailler pour des réseaux qui profitent de l'instabilité de la région pour foisonner.

La Chine, un allié important qui fournit des armes à l'armée au pouvoir, a demandé à la junte d'"éradiquer" ces opérations illégales.