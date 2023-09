Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 a fait mieux que ses voisins européens

KBC (59,14) et Barco (18,38) terminaient par contre de 1,07 et 1,18% dans le rouge en compagnie de Melexis (81,70) et UCB (77,54) qui cédaient 0,37 et 0,46%, Ageas (39,03) et Elia (92,65) s'appréciant par contre de 0,52 et 1,20%, Proximus (7,70) et Sofina (191,80) de 0,52 et 0,58%.

arGEN-X (460,60) et Galapagos (32,53) valaient 1,93 et 0,87% de plus que jeudi, Solvay (104,85) se contentant d'un mieux de 0,24% tandis qu'Umicore (22,45) et Aperam (27,60) remontaient de 2,93 et 0,66%.

Colruyt (40,96) gagnait par ailleurs 3%, compte tenu de son détachement de coupon, ce gain s'ajoutant aux 9,8% déjà engrangés la veille.

Immobel (29,15) rebondissait de 5,6% en compagnie de VGP (87,95) et Retail Estates (56,70) qui regagnaient 4 et 4,2%, Care Property Invest (11,88) et Xior (27,10) remontant de 3,8% comme Azelis (18,71) alors qu'Atenor (12,05) et Euronav (15,36) chutaient de 4,4 et 5,8%.

Mithra (1,404) et Sequana Medical (2,92) étaient enfin négatives de 13,5 et 3,3%, IBA (9,88) remontant de 1,9% après avoir regagné jusqu'à plus de 4% en journée.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0575 USD, contre 1,0605 dans la matinée et 1,0555 la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 56.570 euros, en recul de 330 euros.