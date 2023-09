Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 récupère un bon quart de sa perte du mois

AB InBev (52,03) était positive de 2,4% et Ageas (39,00) de 0,4% tandis que Sofina (194,00) et Elia (93,10) regagnaient 1,7%, Melexis (82,60) et D'Ieteren (160,70) remontant de 0,7 et 1,1%, Aperam (27,71) et GBL (71,10) de 1%.

Hors BEL 20, Colruyt (40,98) gagnait 3,1%, compte tenu de son détachement de coupon, ce gain s'ajoutant aux 9,8% engrangés la veille. Immobel (29,10) rebondissait de 5,4% en compagnie de VGP (88,45) et Care Property Invest (11,78) qui regagnaient 4,6 et 3%, Xior (26,95) et Shurgard (37,78) remontant de même de 3,2 et 2,5%, Agfa-Gevaert (1,85) de 2,6%.

IBA (9,93) progressait enfin de 2,5%, Oxurion (0,0013) rebondissant de 8,3% à l'inverse de Mithra (1,484) qui plongeait de 8,6% supplémentaires.

L'euro s'inscrivait à 1,0605 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,0555 la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 56.750 euros, en recul de 150 euros.