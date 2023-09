Famenne-Ardenne Classic - Arnaud De Lie veut prendre du plaisir et gagner sur ses terres

"Je ne serai pas à Marche-en-Famenne avec un esprit de revanche, même si j'ai loupé le coche en 2022", a cependant expliqué Arnaud De Lie après son succès au Circuit Franco-Belge. "C'est une belle course, j'ai envie de prendre du plaisir. Nous serons là avec une belle équipe, la liste de départ est très belle. J'en suis à neuf succès cette saison et j'ai encore envie de gagner." Après la Famenne-Ardenne Classic, De Lie disputera encore Paris-Bourges le 5 octobre, Paris-Tours le 8 et le Tour de Guangxi du 12 au 17 avant la fin de la saison.

La liste des coureurs engagés à la Famenne-Ardenne Classic 2023 annonce, entre autres, le vainqueur sortant français Axel Zingle (Cofidis), son compatriote et champion d'Europe Christophe Laporte accompagné de son coéquipier néerlandais Dylan Van Baarle, (Jumbo-Visma), le Français Hugo Hofstetter (Arkea-Samsic), Stan De Wulf et Oliver Naesen (AG2R-Citroën), l'Érythréen Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty), Dries De Bondt et l'Australien Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), l'Italien Matteo Trentin et Tom Wellens (UAE), Yves Lampaert et le Danois Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step), l'Italien Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) et le Norvégien Edvald Boasson-Hagen (TotalEnergies).

"Nous avons le vent favorable pour notre 5e édition", a commenté l'organisateur Laurent Mars. "C'est très intéressant que les équipes alignent toutes de grands noms. Nous avons relancé notre course après la période du Covid-19 pour Arnaud De Lie et notre 5e édition s'annonce très belle", a-t-il conclu.