Huit personnes sous mandat d'arrêt dans une vaste enquête de traite des êtres humains

Dans cette large enquête, trois hommes sont soupçonnés d'avoir placé de jeunes Nigérianes, souvent en séjour illégal en Belgique, dans des bars et des carrées de prostitution situés dans le quartier de la gare Bruxelles-Nord. Par ailleurs, les locataires de ces endroits sont soupçonnés d'avoir tiré un avantage économique illégal en les sous-louant à des prix excessifs aux prostituées.

Mercredi, la police judiciaire fédérale de Bruxelles, appuyée par la police fédérale et la zone de police Bruxelles-Nord, a perquisitionné et placé sous scellé 30 maisons de prostitution du quartier Nord de Bruxelles. Les autres adresses qui ont été visitées sont les domiciles des suspects, situés à Bruxelles mais aussi dans les provinces d'Anvers, de Flandre orientale et de Liège.

Les forces de l'ordre ont procédé à 25 arrestations judiciaires et à 23 arrestations administratives.