Interdiction de manifester - Perturbations attendues sur le réseau De Lijn jeudi en raison de l'action syndicale

Comme le front commun a appelé à la grève nationale, une partie du personnel de De Lijn pourrait prendre part à la manifestation. La direction s'attend à ce que la circulation des trams et des bus dans l'ensemble de la Flandre et à Bruxelles soit perturbée, mais elle n'est pas en mesure d'estimer l'ampleur du mouvement. Des horaires adaptés sont en préparation et pourront être consultés mardi soir sur le site internet de De Lijn.

Les trois syndicats (FGTB, CSC et CGSLB) et diverses organisations de la société civile protestent contre le projet d'interdiction judiciaire de manifester. Cette interdiction menace le droit démocratique de manifester, selon eux. Plusieurs actions de contestation avaient déjà été organisées avant l'été.

Début juillet, la commission de la Justice a donné son aval au projet de loi du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne "visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus punitive". Le projet de loi porte notamment sur l'interdiction judiciaire de manifester, donnant aux juges la possibilité d'interdire aux émeutiers de manifester pendant un certain temps. Certains redoutent cependant qu'elle puisse devenir un levier pour restreindre également les manifestations pacifiques.