Jupiler Pro League - Courtrai bat le Cercle Bruges et décroche sa première victoire

Pas de gros changements dans le onze du KVK où Nayel Mehssatou, Marco Kana et Davies ont pris la place de Sheyi Ojo, Lynnt Audoor et Felipe Avenatti. Les Kerels ont porté le danger dans le camp adverse et un tir à distance d'Abdelhak Kadri a été dévié en corner (4e). Courtrai a continué à dominer mais sur une passe de Jesper Daland, Davies a eu le pied tendre au moment de frapper (9e). Après une alerte brugeoise signée Yann Gboho dont la tentative a été déviée in extrémis par Joao Silva (16e), le KVK a gardé le ballon, se créant une occasion manquée par Jordan Semedo (33e).

La seconde période a mal commencé pour Courtrai, qui a failli encaisser un auto-goal de Silva (50e) et a perdu Mehssatou, sorti sur une civière (54e). Mais oublié dans les seize mètres, De Neve a donné l'avance aux visités sur le premier tir entre les poteaux (58e, 1-0). Les Kerels étaient bien partis et Davies a fait le break sur un ballon devant le but de Ryan Alebiosu, qui s'était payé un solide sprint sur le flanc droit (77e, 2-0) Les Courtraisiens ont quand même eu quelques frayeurs notamment quand Leonardo Lopes a réduit le score (90e+2e, 2-1).