La E42 fermée par tronçons entre Obourg et Jemappes pendant 12 nuits

La première phase concernera la portion entre la sortie 12 "Obourg" et l'accès 23 "Nimy-Maisières". Cette partie est prévue pour six nuits, du lundi 2 au dimanche 8, à chaque fois de 21h00 à 6h00. Une déviation sera mise en place via le R5a et la N552/route de Wallonie.