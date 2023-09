Le collège d'avis du CSA propose une aide pour l'accessibilité sur les télévisions privées

La Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté en 2018 un règlement autour de l'accessibilité des programmes télévisés. Il est notamment demandé aux plus grands éditeurs privés (dont l'audience moyenne annuelle dépasse les 2,5 % du marché) de rendre 75 % de leurs programmes accessibles au sous-titrage adapté. La RTBF, pour sa part, est soumise à une obligation de 95 % de programmes sous-titrés et les plus petits éditeurs publics (moins de 2,5 % de part de marché annuelle) doivent sous-titrer au moins 35 % de leurs programmes.

Un premier bilan du CSA a toutefois fait état des difficultés des différents éditeurs privés, principalement sur le plan financier. L'arrêté du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles prévoit tout de même un soutien financier aux plus grands éditeurs (deux à l'heure actuelle), avec obligation de résultats en termes de sous-titrage et d'audiodescription.

Le collège d'avis du CSA demande cependant à ce que ce soutien concerne l'ensemble des éditeurs privés car ceux-ci "éprouvent des difficultés à rencontrer les objectifs du règlement, davantage encore les plus petits éditeurs". "Une aide financière réservée aux obligations de résultats n'est pas suffisante et il est indispensable de prévoir une aide pour tous les éditeurs", estime le collège.

Celui-ci propose que les discussions se poursuivent au sein du groupe de suivi en matière d'accessibilité coordonné par le CSA.