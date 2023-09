Les Belges à l'étranger - Charly Musonda devrait poursuivre sa carrière à Chypre

Musonda a disputé 20 matches la saison dernière pour Levante, en deuxième division espagnole. Il avait atterri dans le club valencian après dix ans passés sous contrat à Chelsea, entre 2012 et 2022. Recruté auprès du centre de formation anderlechtois, l'ancien international espoirs a été prêté au Betis en Espagne, au Celtic Glasgow en Écosse et à Vitesse aux Pays-Bas entre janvier 2016 et juin 2020. Il n'a jamais réussi à creuser son trou chez les Blues, notamment à cause de blessures à répétition.

L'Anorthosis Famagouste a débuté la saison avec 11 points en 5 matches. Il partage la tête de la première division chypriote avec l'Aris Limassol.