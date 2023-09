Les plus vieilles chaussures d'Europe identifiées en Espagne

Ces objets constituent "l'ensemble le plus ancien et le mieux préservé de matériaux à base de fibres végétales découvert jusqu'à présent en Europe méridionale", selon María Herrero Otal, coauteur de l'étude. "La diversité technologique et le traitement des matières premières témoignent des compétences des communautés préhistoriques", poursuit le scientifique.

De nouvelles technologies ont démontré que la collection de 76 objets trouvés dans la Cueva de los Murciélagos (ou "grotte des chauves-souris") en Andalousie est en fait âgée de 2.000 ans de plus que ce qu'il avait été estimé au départ, avec certains objets datant même de plus de 9.000 ans.

Les sandales sont composées de différents types de fibres, ainsi que d'autres matériaux tels que le cuir et la chaux. Selon les chercheurs, elles remontent à la période néolithique et sont plus anciennes que les chaussures en cuir vieilles de 5.500 ans découvertes dans une grotte en Arménie en 2008.

La Cueva de los Murciélagos a été découverte pour la première fois en 1831 par un homme qui ramassait des excréments de chauve-souris pour en faire de l'engrais. Moins de 20 ans plus tard, des mineurs travaillant dans la grotte ont découvert une galerie comprenant des corps partiellement momifiés, des paniers, des outils en bois et une couronne en or.