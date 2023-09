L'UCLouvain et l'UNamur scellent leur union avec l'alliance Aulne

Cette association a été entérinée par la signature, jeudi par les recteurs Annick Castiaux (UNamur) et Vincent Blondel (UCLouvain), d'un accord de rapprochement avec l'ambition de défendre "un modèle universitaire que les deux institutions soutiennent et des valeurs communes" telles que l'attention à la personne, l'exigence de qualité et l'ouverture d'esprit.

Elle représente la continuation d'une relation basée "sur une culture et un passé communs" comptant de multiples collaborations préexistantes, notamment en matière de codiplomations et de recherche.

Les deux universités, tout en restant indépendantes, aspirent à "développer une vision commune de l'université de demain" et à intensifier leurs collaborations. L'alliance a ainsi pour objectif de maintenir un dialogue permanent en renforçant les synergies autour de la recherche et de l'enseignement, en ce compris pour une meilleure coordination des habilitations et une collaboration plus efficace en matière de recrutement académique. D'autres développements seront encore envisagés.

"Cette alliance est une réelle opportunité en matière d'enseignement et de recherche pour nos deux institutions afin de les doter d'ouvertures nouvelles et de tendre vers davantage de synergies", s'enthousiasme le recteur Vincent Blondel. Et Annick Castiaux d'embrayer: "Nous sommes plus forts à deux que seuls, l'idée est donc de multiplier les collaborations, de renforcer nos leviers au profit de l'ensemble de nos membres du personnel et de nos étudiants."

Ensemble, les deux établissements regroupent 48.000 étudiants - près de 45% des étudiants universitaires francophones - encadrés par 8.000 membres de personnel.