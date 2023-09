L'usine californienne de Tesla à nouveau poursuivie en justice pour racisme

Selon la plainte déposée à San Francisco, "depuis au moins 2015", les salariés noirs de l'usine de Tesla à Fremont, en Californie, ont régulièrement été victimes d'insultes telles que "singe", "garçon" et le "N-word" (allusion au terme péjoratif pour désigner les personnes noires), un terme devenu socialement imprononçable par les personnes blanches aux Etats-Unis.

"Les insultes étaient utilisées de manière désinvolte dans les zones très fréquentées", détaille le communiqué.

"Les employés noirs rencontraient régulièrement des graffitis, y compris des variantes du mot en +N+, des croix gammées, des menaces et des noeuds coulants, sur des bureaux et d'autres équipements, dans les toilettes, dans les ascenseurs et même sur des véhicules neufs sortant de la chaîne de production".

L'EEOC précise avoir tenté de parvenir à un accord avec l'entreprise, en vain.

L'agence cherche désormais à obtenir des dommages-intérêts, des arriérés de salaire pour les travailleurs concernés, ainsi qu'une injonction pour forcer Tesla à changer ses pratiques.