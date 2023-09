NBA - "L'inattendu fait partie du métier", philosophe Toumani Camara, envoyé des Suns à Portland

"Je suis reconnaissant de pouvoir dire que je suis en NBA, l'inattendu fait partie du métier que j'ai choisi. Je serai toujours reconnaissant envers l'organisation des Suns pour m'avoir drafté. Je suis maintenant excité de rejoindre ma nouvelle équipe et de rencontrer tout le monde", a écrit le Bruxellois de 23 ans.

Choisi en 52e position de la draft par la franchise de l'Arizona, Camara avait signé un contrat de quatre ans auprès des Suns pendant l'été. L'ailier, qui a fait impression en Summer League, ne jouera finalement pas sous le maillot de Phoenix en NBA. Il a été impliqué dans un large échange tripartite, et envoyé du côté de Portland. Le meneur des Blazers, Damian Lillard, quitte quant à lui la franchise de l'Oregon après 11 ans pour rejoindre le double MVP Giannis Antetokounmpo à Milwaukee.

La nouvelle saison NBA débutera le 24 octobre. Pour les Trail Blazers et Camara, la première rencontre se jouera le lendemain à Los Angeles, face aux Clippers. Ironie du sort, Portland et Phoenix se rencontreront à deux reprises en pré-saison, le 12 et le 16 octobre.