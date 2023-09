Qualifications Euro 2024 - Le Serbe Savo Milosevic nommé sélectionneur de la Bosnie

"Je suis ici pour une seule raison (...), parce que je crois sincèrement que cette équipe peut décrocher une place à l'Euro, qu'elle a suffisamment de qualités pour y être", a déclaré Milosevic (50 ans), qui est natif de Bosnie. Sa carrière d'entraîneur a débuté au Partizan (2019-2020), avant une brève pige en Slovénie à l'Olimpija Ljubljana en 2022.

Les Bosniens ont gagné avec difficulté le 8 septembre contre le Liechtenstein (2-1), avant d'être battus trois jours plus tard par l'Islande (1-0), une défaite qui a scellé le sort de Kodro. Contrarié par l'annonce de son licenciement, Kodro a écrit une lettre ouverte aux membres du comité exécutif de la fédération, expliquant que "sa seule erreur était celle d'avoir eu ses propres critères pour choisir les joueurs".

Kodro avait succédé au technicien franco-bosnien Faruk Hadzibegic, démis de ses fonctions en juin, cinq mois après sa nomination, à l'issue de quatre matches des qualifications à l'Euro, dont trois défaites.

Avec 6 points et alors qu'il reste quatre matches avant les barrages en mars, l'équipe d'Edin Dzeko et de Miralem Pjanic occupe la 4ème place dans le groupe J, dominé par le Portugal (13 points) et la Slovaquie (13 points).