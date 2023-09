Septembre 2023 bat largement les records de chaleur à travers l'Europe

Après avoir déjà enregistré le trimestre le plus chaud de l'Histoire lors de l'été boréal (juin-juillet-août), le monde constate les effets du changement climatique causé par l'humanité et renforcé ces derniers mois par le retour, au-dessus du Pacifique, du phénomène cyclique El Nino, synonyme de réchauffement supplémentaire.

Inédite, la situation s'accompagne de son cortège de catastrophes de plus en plus intenses: canicules, sécheresses, inondations ou incendies ont frappé tous les continents sur cette période, dans des proportions souvent dramatiques, avec leur prix en vies humaines et en dégâts sur les économies et l'environnement.

Face à cette "mécanique implacable" du réchauffement, on "n'a pas encore vraiment pris la mesure du caractère profondément structurel du changement climatique, notamment le fait que jusqu'à ce qu'on atteigne la neutralité carbone, les records de chaleur allaient être battus systématiquement semaine après semaine, mois après mois, année après année", a déclaré à l'AFP le politologue et chercheur belge François Gemenne, auteur dans le dernier rapport du Giec, à deux mois d'une conférence climat de l'Onu décisive.

Lors de cette COP28, à Dubaï, le thème de la sortie des énergies fossiles sera au cœur d'âpres négociations entre les pays du monde entier, incapables à ce jour de concilier les exigences de l'Accord de Paris pour limiter le réchauffement global (si possible à 1,5°C depuis l'ère industrielle) et d'assurer les aspirations au développement de toute l'humanité.