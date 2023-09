TC Namur - Une mesure d'internement prononcée pour des attentats à la pudeur

Le 27 décembre 2015, les deux prévenus ont rencontré à la gare de Namur deux mineures en fugue, âgées de 14 et 16 ans à la gare de Namur. Dans l'appartement de l'un des deux hommes, les 4 personnes ont consommé de l'alcool, du cannabis et de l'ecstasy. Les deux jeunes filles se sont réveillées le lendemain, souffrant de douleurs dans les parties génitales et constatant la présence de préservatifs usagés. Durant la soirée, les prévenus se sont échangés des messages relatifs à des actes sexuels posés sur les victimes.