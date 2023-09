Elections 2024 - Le PTB à son plus haut niveau en Wallonie, le MR se détache à Bruxelles

Au sud du pays, les communistes enregistrent 19,8% des intentions de vote et se rapprochent du PS (21,8%). Bien qu'en tête, les socialistes sont nettement en recul par rapport aux élections de 2019 (ils obtenaient 26,1% des voix) et au précédent sondage en juin dernier (25,7%). Derrière, le MR affiche sa stabilité avec 19,7% des intentions de vote, devant Ecolo (14,9%). Le sondage marque aussi une progression des Engagés avec 13,8% des intentions de vote. Le parti de Maxime Prévot fait mieux qu'aux élections de 2019 (10,7% des voix, il s'appelait alors cdH) et se redresse après de longues années à la traîne. DéFI voit par contre s'éloigner le seul d'éligibilité (2,7%).

Le comportement des électeurs semble différent dans la capitale où le MR se détache en tête avec 21,9% des intentions de vote (17,5% en 2019). Derrière, le PS (18,1%) et Ecolo (17,9%) sont au coude-à-coude devant le PTB (15,3%). Au centre de l'échiquier politique, Les Engagés obtiennent leur meilleur score depuis les élections (6,5%) tandis que DéFI décroche son plus mauvais résultat (8%).

En Flandre, le Vlaams Belang reste en tête des intentions de vote (25,8%). le parti d'extrême-droite n'avait plus été aussi haut dans les sondages depuis juin 2021 et il est à plus de sept points de pourcentage au-dessus de son score de mai 2019. Derrière, la N-VA (20,2%) et Vooruit (15,4%), tous les deux en légère baisse, complètent le podium.

La marge d'erreur de ce sondage est de 4,2%.