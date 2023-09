Tour de Langkawi - Sasha Weemaes ravi de lever les bras "enfin après une saison pourrie"

"Cette victoire est incroyablement satisfaisante", a déclaré Weemaes après coup. "Surtout après une saison pleine d'embûches. Pendant des mois, je n'ai jamais été en mesure d'atteindre ma meilleure condition physique. Maintenant, j'y suis arrivé, mais la saison est terminée. Demain, c'est mon dernier jour de course. Nous pourrons alors travailler à la recherche d'un nouvel employeur." En effet, l'équipe Human Powered Health dont il fait partie cessera ses activités à l'issue de la saison.

Au sprint, Weemaes a cherché la roue du double vainqueur d'étapes, Arvid de Kleijn (Tudor). "Zijlaard a lancé le sprint pour De Kleijn. Je voulais être dans la roue du Néerlandais, mais Gleb Syritsa avait aussi cette idée. Je me suis donc placé dans sa roue. Il y avait un vent de face et je savais qu'il ne fallait pas sortir trop tôt. Je l'ai fait au bon moment et j'ai pu laisser tout le monde derrière moi."

L'avenir demeure incertain pour Sasha Weemaes. "Je veux d'abord me concentrer sur la course de demain. Ensuite, nous allons chercher une nouvelle équipe. J'espère que nous trouverons tous refuge dans une nouvelle équipe. Pour ma part, je me suis toujours concentré sur mon travail. J'ai quelques offres, mais je veux d'abord terminer la dernière étape en Malaisie et profiter un peu de cette belle victoire."