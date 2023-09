Tournoi de qualification olympique de volley - Les Red Dragons en Chine à la poursuite du rêve olympique

Les Red Dragons débuteront samedi leur tournoi de qualification olympique (TQO) de volley. La poule C, dans laquelle la Belgique a été versée, se disputera à Xi'an en Chine du 30 septembre au 8 octobre, avec les poules A et B organisées aux mêmes dates à Rio de Janeiro (Brésil) et à Tokyo (Japon). Deux tickets olympiques sont à décrocher dans chacun des groupes.