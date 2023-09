Trafic ferroviaire interrompu entre Tamines et Charleroi

Un pont a été heurté par un tracteur et un muret de briques menace de s'effondrer sur les voies en contrebas. Les équipes techniques d'Infrabel et les pompiers sont sur place pour intervenir. Pendant ce temps-là, le trafic est totalement interrompu et la SNCB met en place un système de navettes.

Infrabel n'est pas en mesure d'indiquer une heure pour la fin des travaux mais mettra tout en œuvre pour que cela soit fait d'ici l'heure de pointe du soir.

Infrabel a également confirmé que le trafic, interrompu ce matin entre Mouscron et Lille après un problème de signalisation, a été rétabli aux alentours de 09h00.