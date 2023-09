Une usine de biométhane en projet à Saint-Ghislain

L'usine, entièrement circulaire et basée sur un processus de digestion anaérobie, convertira jusqu'à 900.000 tonnes de matières organiques en biométhane, en CO2 valorisable et en bio-engrais, indiquent les partenaires. Elle permettra de réduire les émissions de CO2 de 250.000 tonnes par an et de créer jusqu'à 50 emplois locaux lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle.