Wim Fissette va redevenir l'entraîneur de Naomi Osaka, au grand dam de Qinwen Zheng

Après sa victoire en finale des Jeux Asiatiques face à sa compatriote Lin Zhu (WTA 33), Zheng a expliqué que Wim Fissette ne serait plus son entraîneur, et qu'il reprendrait charge de Naomi Osaka. Celui-ci avait endossé le rôle d'entraîneur de Zheng en juin, alors qu'il avait dirigé Osaka entre 2019 et 2022. "Je comprends son choix et j'ai du respect pour cela, mais je trouve immoral de sa part de rompre un contrat. Cette affaire fait beaucoup de mal à moi et à ma famille", a exprimé la joueuse chinoise.

Sous la houlette de Wim Fissette, Osaka a remporté l'US Open 2020 et l'Open d'Australie 2021. Désormais âgée de 25 ans, la Japonaise n'a pas joué en 2023, pour des raisons liées à sa santé mentale et au fait qu'elle soit devenue maman en juillet. Elle espère revenir au plus haut niveau en 2024.

Fissette est également capitaine de l'équipe belge de la Coupe Billie Jean King. Il a entraîné entre autres Kim Clijsters, la Roumaine Simona Halep, la Bélarusse Victoria Azarenka, la Tchèque Petra Kvitova et l'Allemande Angelique Kerber.