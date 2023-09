ATP Pékin - Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés au 1er tour

Aucune paire n'a réussi à faire le break dans le premier set, qui a tourné à l'avantage de Nys et Zielinski. Un seul break, à 3-3, a suffi au Monégasque et au Polonais dans le second set pour l'emporter.

Gillé et Vliegen, actuellement 12es de la 'race', réalisent une mauvaise opération dans la course aux ATP Finals face à des adversaires directs. Onzièmes avant le tournoi, Nys et Zielinski sont assurés de grappiller quelques places à l'issue de cet Open de Chine.

Nys et Zielinski joueront en quarts de finale contre le Néerlandais Wesley Koolhof et le Britannique Neal Skupski, vainqueurs 6-1, 6-4 des Chinois Sun Fajing et Zhou Yi.