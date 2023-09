BENE-League - Les Lions passent en tête, Izegem plus que jamais lanterne rouge

Les Liégeois ont fait illusion en première mi-temps au terme de laquelle ils menaient 14-12. Entre la 31e et la 34e, ils ont creusé un écart de quatre buts (16-12) avant de perdre progressivement la main. Rejoints au score à la 41e (19-19), les Visétois vont sombrer tandis que les Néerlandais prenaient le jeu à leur compte pour s'imposer 23 à 31.

Malgré une bonne prestation, Izegem en déplacement n'a pu éviter la défaite face à Houten dans le duel des mals lotis 38-34. Les Bataves n'étaient pas plus forts que les Flandriens mais ont fait preuve de plus de réalisme en zone de conclusion. Revenus au score en toute fin de première mi-temps (18-18), Izegem a fait jeu égal jusqu'à la 40e avant de gâcher trop d'occasions aux six mètres.

Le Sporting Pelt et Bocholt s'en retournent eux dos à dos (23-23) dans le derby limbourgeois. Malgré une bonne première période les pensionnaires du Dommelhof ne sont pas parvenus à confirmer en seconde mi-temps.

Hubo Handball qui se déplaçait à Hurry Up a été battu 25-23. Eupen n'a pas fait le poids à Aalsmeer 32-25. Les Germanophones ont butté sur le gardien local René De Knegt.

La confrontation entre Volendam et Bevo s'est terminée sur une victoire de Volendam 35-29.

Au classement, les Lions sont en tête avec 9 points devant Visé (8). Volendam et Hurry Up suivent avec 7 pts talonnés par Bocholt et Sporting Pelt (6 pts). Izegem, toujours bredouille, ferme la marche.