European Cup dames - Malgré une courte défaite à Kaunas, Eupen se qualifie pour le 3e tour

Il n'aura fallu que 39 secondes aux Lituaniennes pour ouvrir le score d'une rencontre partie à 100 à l'heure. Kaunas essaiera bien de creuser un écart conséquent, mais n'arrivera jamais à prendre plus de trois unités d'avance (7-4 à la 10e) durant la période initiale. Progressivement, les Belges sont entrées dans le match et ont égalisé à 10 partout (21e) avec Addis. Un score logique de 16-15 soldait la première mi-temps.

Durant les dix premières minutes de la seconde période, c'est Eupen qui dirigera la manœuvre et prendra un avantage de deux unités 16-18 à l'entrée de la 40e minute pour ensuite connaitre un passage à vide qui permettra à Kaunas de repasser devant et compter jusqu'à cinq buts d'avance à la 50e (25-20). Les protégées de Philippe Reinertz vont ensuite redresser progressivement la barre et revenir à 29-27 au coup de sifflet final, principalement sous l'impulsion Dattolico, Clermont, Beckers et Kriescher.

Pour sa première campagne européenne chez les dames, Eupen se qualifie pour le troisième tour. Son prochain adversaire (les 11 ou 12 et 18 ou 19 novembre) sera connu dans les prochains jours.