GP Cerami - Le Néo-Zélandais James Fouché succède à Bryan Coquard au GP Cerami revisité

La course a été indécise jusque dans le dernier circuit local où quatre coureurs, dont le trio vainqueur et le Belge Abram Stockman, 4e sur la ligne, ont réussi à fausser compagnie au peloton et à tenir bon jusqu'au sprint final. Fouché a signé à Frameries son premier succès de la saison, lui qui a conquis à deux reprises son championnat national sur route (2019 et 2022), ainsi que le championnat continental océanien (2022).

Le Grand Prix Cerami, longtemps une course professionnelle classée 1.1 et organisée dans la région du Borinage (Hainaut), revenait en 2023 dans l'actualité cycliste en classe 1.2 après trois années d'absence, en raison de la crise sanitaire et de problèmes organisationnels. Les nouveaux organisateurs de l'asbl Wallonia Samyn, également organisateurs du GP Samyn, ont annoncé que l'édition 2024 du GP Cerami aurait lieu, toujours en 1.2, le 28 septembre entre Mons et Frameries.