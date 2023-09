Jupiler Pro League - Anderlecht s'impose à Eupen et Vazquez ouvre son compteur pour les Mauves

Les Mauves ont bousculé leurs adversaires dès le coup d'envoi de la rencontre. Bien servi par Leoni sur l'aile droite, Dreyer s'est faufilé dans le rectangle avant d'armer une frappe croisée pour tromper le gardien des Pandas après seulement 40 secondes de jeu (0-1, 1re).

Le rythme du reste de la première mi-temps a été dicté par Anderlecht même si le Sporting n'est pas arrivé à faire le break face à une équipe d'Eupen qui s'est montrée un peu plus organisée défensivement. Preuve de leur regain de confiance, les Pandas ont totalement surpris leurs adversaires à quelques minutes du retour aux vestiaires. Sur une remise de la tête de Finnbogason, Nuhu a repris le ballon de volée en ciseau pour l'envoyer dans le petit filet d'un Schmeichel battu (1-1, 38e).

Peu après l'heure de jeu, Dreyer a presque réalisé le doublé sur une belle passe de Patris dans l'axe mais sa frappe a été arrêtée par Slonina (64e). Quelques minutes après cette action, Hazard a envoyé un centre juste devant le but d'Eupen vers Vazquez, qui a provoqué le but contre son camp de Paeshuyse (1-2, 68e). L'Argentin s'est finalement offert son premier but sous le maillot mauve dans les derniers instants après une remontée du terrain en solo (1-3, 88e).

Deux autres matches de Pro League suivront plus tard dans la journée avec OH Louvain/Standard (18h15) et Malines/Antwerp (20h45).