Jupiler Pro League - Malines et l'Antwerp se quittent dos à dos sur un partage blanc

En seconde période, la pression des champions de Belgique s'est intensifiée, mais Anvers n'aura cadré que très peu de ses nombreux envois vers le but malinois. Malines pouvait procéder en contre, mais pas non plus trouvé l'ouverture.

C'est le troisième partage d'affilée sur un 0 à 0 pour l'équipe anversoise qui affronte les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk mercredi en Ligue des Champions.

Au classement, l'Antwerp campe sur la 5e place avec 14 unités pour 11 au FC Malines, 9e.

Dimanche, quatre rencontres sont au programme avec le duel entre l'Union St-Gilloise et Charleroi (13h30) suivi des rencontres entre Genk et Westerlo (16h00), puis entre le Club de Bruges et Saint-Trond (18h30). Cette 9e journée se clôturera par le déplacement de La Gantoise au RWDM (19h15).